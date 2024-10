Transfert à 30M€, le fiasco est annoncé à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté cet été pour 30M€ en provenance du RC Lens, Elye Wahi ne cesse de décevoir, au point que Neal Maupay devient une menace de plus en plus concrète pour sa place de titulaire. Un sacré fiasco comme le constate Christophe Dugarry.

Après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM s'est mis en quête d'un nouvel avant-centre. C'est donc Elye Wahi qui a débarqué pour 30M€, bonus compris, en provenance du RC Lens. Mais alors qu'il n'a plus trouvé le chemin des filets depuis son penalty contre Brest lors de la première journée, le numéro 9 de l'OM inquiète comme le constat Christophe Dugarry.

Wahi, l'erreur de casting ?

« Wahi reste un jeune joueur qui découvre un nouvel environnement et une planète particulière en France : Marseille. Y jouer c’est difficile, c’est beaucoup de pression. On attend beaucoup de lui, c’est un gros transfert », lâche le champion du monde 1998 au micro de RMC avant de poursuivre.

«Il est totalement à côté de la plaque»

« On le dit souvent qu’on veut des joueurs qui se battent, et à Marseille il y a une phrase qui dit qu’il faut mouiller le maillot. Parfois ça ne veut rien dire, mais là on a ce ressenti. Il faut que ce garçon se batte, qu’il démontre plus de combativité car il est totalement à côté de la plaque. Il doit se réveiller ! », ajoute Christophe Dugarry.