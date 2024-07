Transfert à 30M€ : L'OM donne sa réponse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir accueilli Pierre-Emile Hojbjerg, l’OM travaille sur les arrivées d’un attaquant et d’un gardien, mais n’a pas abandonné non plus le dossier Valentin Carboni, prêté à Monza par l’Inter Milan la saison dernière. Mais la direction olympienne n’aurait pas l’intention de dépenser les plus de 30M€ demandés par les Nerazzurri.

Avec l’arrivée de Pierre-Emile Hojbjerg (28 ans) en provenance de Tottenham, l’OM tient sa quatrième recrue estivale, après celles d’Ismaël Koné (22 ans), Lilian Brassier (24 ans) et Mason Greenwood (22 ans). Ce sont désormais un attaquant et un gardien qui sont attendus à Marseille, afin de remplacer Pierre-Emerick Aubameyang et Pau Lopez.

L’OM toujours intéressé par Carboni

Il y a en revanche un autre dossier sur lequel travaille l’OM depuis plusieurs semaines, celui de Valentin Carboni. La piste menant au milieu offensif âgé de 19 ans devait se décanter une fois la Copa América terminée, qu’il disputait avec l’Argentine. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Inter Milan, Valentin Carboni a passé la saison dernière en prêt à Monza.

L’Inter Milan réclame plus de 30M€

D’après les informations de L’Équipe, l’international argentin (3 sélections) serait séduit par le projet de l’OM. Le seul problème serait le prix demandé par l’Inter Milan, qui attendrait plus de 30M€ pour se séparer de Valentin Carboni. Une somme jugée trop élevée par Marseille, que ce soit dans le cadre d’un transfert sec ou un prêt avec option d’achat obligatoire.