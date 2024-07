Transfert à 100M€, le PSG reçoit une réponse cash !

Alexis Brunet

Cet été, parmi les noms qui reviennent le plus dans l’orbite du PSG, celui de Khvicha Kvaratskhelia est en bonne position. Pour les dirigeants parisiens, le Géorgien serait le remplaçant idéal de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Un transfert à 100M€ est même évoqué, mais le club de la capitale va sans doute devoir revoir ses plans, car Naples ne compte pas vendre son joueur.

Pour le moment, le PSG ne s’est pas montré très entreprenant sur le mercato. Le club de la capitale a accueilli une seule nouvelle recrue et il s’agit de Matvey Safonov. Le gardien de but russe a coûté environ 20M€ à Paris et il viendra concurrencer Gianluigi Donnarumma pour le poste de numéro 1.

Le PSG veut Kvaratskhelia

Dans les semaines à venir, il est possible que le PSG accélère pour son mercato et notamment pour le recrutement d’un attaquant. En effet, depuis le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, une place reste vacante au sein de l’attaque parisienne. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale aimerait très fortement s’offrir les services de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien est estimé aux alentours des 100M€.

Kvaratskhelia n'est pas à vendre

Même s’il dispose de gros arguments financiers, le PSG a de fortes chances de devoir se faire une raison pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Naples ne souhaite pas vendre son joueur cet été. De plus, une proposition de prolongation de contrat lui a été faite. Paris va donc sans doute devoir revoir ses plans.