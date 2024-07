Transfert à 10,5M€, l'OM se fait recaler

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Pau Lopez devrait bientôt s’en aller pour prendre la direction de Côme, l’OM est à la recherche de son nouveau gardien titulaire. Dans cette optique, les pistes menant à Filip Jorgensen et Alvaro Velles seraient celles privilégiées par la direction olympienne, qui n'aurait pas réussi à trouver un accord avec le portier de Las Palmas.

Une page va se tourner à l’OM. Mis en concurrence avec Steve Mandanda à son arrivée en provenance de l’AS Rome il y a maintenant trois ans, puis gardien numéro un, Pau Lopez est sur le point de quitter Marseille. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé avec Côme pour le transfert de l’Espagnol âgé de 29 ans, sous la forme d’un prêt payant de 500 000€, assorti d’une option d’achat de 9M€, obligatoire si le club italien se maintient en Serie A la saison prochaine.

De Zerbi a une préférence pour Jorgensen

L’OM de son côté a déjà commencé à rechercher son nouveau gardien titulaire. Si les pistes Ilan Meslier (24 ans, Leeds) et Brice Samba (30 ans, RC Lens) ont été évoquées, ce sont celles menant à Filip Jorgensen (22 ans) et Alvaro Velles qui seraient privilégiées, selon Relevo. D’après le journaliste Nicolo Schira, Roberto De Zerbi aurait une préférence pour l’international danois (11 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Villarreal. Peut-être parce que l’option Alvaro Velles s’est refroidie.

Échec des négociations avec Velles

D’après les informations de Canarias7, le gardien âgé de 26 ans ne devrait finalement pas rejoindre l’OM. Un accord aurait pourtant été trouvé avec Las Palmas, où Alvaro Velles est sous contrat jusqu’en juin 2025, pour un transfert de 8M€, plus 2,5M€ de bonus. Cependant, les dirigeants marseillais n’auraient pas réussi à s’entendre avec le gardien espagnol. Ce dernier souhaiterait seulement rejoindre le Betis Séville et aurait délibérément fait échouer les négociations avec l’OM, qui a d’autres options et lui aurait fait savoir qu’il ne l’attendra pas.