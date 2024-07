Mercato : Nouveau gardien à l’OM, Longoria a identifié deux candidats

La rédaction

C’est un effectif considérablement chamboulé qui devrait démarrer la saison à l’OM. À tous les postes, de nouvelles recrues sont attendues. En attaque, c’est Mason Greenwood qui a fait les gros titres cette semaine, mais dans les cages, du changement se prépare aussi. Alors que Pau López devrait rejoindre Côme, deux portiers sont ciblés par les Phocéens : Filip Jørgense et Álvaro Valles.

Le mercato de l’OM prend forme. Après avoir bouclé les arrivées d’Ismaël Koné et Lilian Brassier, les pensionnaires du Vélodrome semblent désormais s’attaquer au poste de gardien de buts. Depuis plusieurs jours, Pau López semble tout proche de s’envoler vers l’Italie et de s’engager avec Côme. Forcément, les Phocéens combleront de le départ de l’Espagnol. Et ce sont Filip Jørgense et Álvaro Valles qui sont aujourd'hui visés.

Deux cibles au poste de gardien de but

D’après les informations des journalistes Matteo Moretto et Fabrizio Romano, l’OM serait sur les traces de deux portiers : Filip Jørgense et Álvaro Valles. Si le journaliste de Relevo ne précise pas l’avancée des négociations avec Villareal et Las Palmas, il explique que de nouveaux contacts devraient être émis durant la semaine prochaine.

Le départ de Pau López semble inéluctable

Matteo Moretto explique également que Pau López devrait bien rejoindre Côme. Si l’OM et l’écurie italienne se seraient mis d’accord pour un prêt avec une option d‘achat de 5M€, Foot Mercato explique qu’un élément manque encore pour boucler l’opération : que les Phocéens dégotent le remplaçant de l’ancien portier du Betis. Mais cela semble être en bonne voie.