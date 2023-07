Trahi par Mbappé, le PSG va frapper très fort

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Mbappé entre des heures décisives. Et pour cause, à partir de minuit ce lundi, le capitaine de l'équipe de France ne pourra officiellement plus lever l'option qui lui permet de prolonger son contrat d'une saison. Il a déjà annoncé qu'il n'activera pas cette option. Se sentant trahi par son attaquant vedette, le PSG campe sur ses position.

Le feuilleton Mbappé continue d'animer le mercato. Il faut dire que l'attaquant français a confirmé dans une lettre envoyée à sa direction qu'il refuserait d'activer l'option dans son contrat lui permettant de prolonger d'une saison supplémentaire. Par conséquent, le PSG pourrait perdre son attaquant vedette dans un an sans récupérer la moindre indemnité de transfert. Ce qui serait une catastrophe pour les finances du club parisien.

Mercato : Le PSG abandonne pour Mbappé, catastrophe en vue https://t.co/OAyMqrcbzj pic.twitter.com/cObaQCYefc — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Le PSG se sent trahi par Mbappé

L'option présente dans le contrat de Kylian Mbappé prend d'ailleurs officiellement fin ce lundi à minuit. Mais il ne fait aucun doute que l'attaquant français ne changera pas d'avis. Ainsi, comme le confirme AS , le PSG sent trahi par son attaquant vedette qu'il soupçonne déjà d'être tombé d'accord avec le Real Madrid en vue d'une arrivée libre dans un an. Le PSG est d'ailleurs convaincu que Kylian Mbappé n'a aucune envie de discuter d'une prolongation.

Les positions toujours figées entre toutes les parties ?