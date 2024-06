Trahi par le PSG, son transfert a capoté !

La rédaction

En fin de contrat le 30 juin, Layvin Kurzawa va quitter le PSG après une saison durant laquelle il n'aura quasiment pas joué. Et pourtant, sa pré-saison avait été plutôt encourageante, au point d'avoir été encensé par Luis Enrique. Mais l'ancien Monégasque révèle, qu'alors qu'il pensait partir, il est finalement resté à Paris croyant qu'il bénéficierait d'un temps de jeu plus important. Mais le PSG en a décidé autrement.

Sans surprise, Layvin Kurzawa a récemment annoncé qu'il allait quitter le PSG, neuf ans après son arrivée. Et pourtant, il aurait pu être transféré l'été dernier. Mais alors qu'il venait de réaliser une pré-saison convaincante, Luis Enrique semblait lui faire confiance, d'autant plus que Nuno Mendes était blessé. Finalement, il n'aura disputer que 10 minutes en tout début de saison, avant d'être totalement mis à l'écart. Une situation difficile à comprendre, mais Layvin Kurzawa tente de l'expliquer.



Kurzawa pensait qu'il jouerait cette saison

« C'est pour ça que je décide de rester, parce que j'ai une très bonne relation avec le coach, je joue la plupart des matches de préparation, et je me sens très bien. J'ai comme l'impression à ce moment-là que le coach me fait confiance. Il parle très bien de moi, Nuno Mendes est blessé pour un certain moment, donc il n'y a pas de vrai latéral gauche. Il y a Lucas Hernandez, mais qui peut jouer dans l'axe. Donc pour moi, c'est une opportunité. Je suis bon, je le sais et on me le fait comprendre. Aux entraînements aussi, j'ai des retours de l'entraîneur et du staff qui me disent qu'il fallait que je continue », révèle-t-il dans une interview accordée au Média Carré , avant d'en rajouter une couche.

«Ces six derniers mois, c'est le moment le plus dur de ma carrière»