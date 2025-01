Surprise, un entraîneur s’annonce au Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis lundi, une bombe circule en Espagne annonçant le départ de Carlo Ancelotti. Cependant, le technicien italien, interrogé sur son avenir en marge du match de Ligue des champions contre le RB Sazlbourg, assure qu'il ne compte pas quitter le Real Madrid à l'issue de la saison. Il espère même poursuivre sa mission aux côtés de Florentino Pérez, réélu président du club merengue pour quatre ans.

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. En effet, la presse espagnole a assuré lundi que Carlo Ancelotti quitterait le Real Madrid à l'issue de la saison. Une information qui pourrait donc avoir une grande importance au sein du club merengue qui pourrait désigner Xabi Alonso pour le remplacer. Et pourtant, à l'occasion de son passage devant les médias ce mardi en marge de la rencontre contre le RB Salzbourg en Ligue des champions, Carlo Ancelotti assure qu'il compte bien rester au Real Madrid, au point pendant les quatre années du nouveau mandat de président de Florentino Pérez.

Ancelotti s'annonce au Real Madrid

« Non... non... (rires). Je veux être très clair : je ne déciderai jamais, jamais de ma vie, quand je quitterai ce club. Un jour, ce moment viendra, mais je ne sais pas quand. Ce n'est pas à moi de décider. Cela pourrait être demain (il rit), dans quelques matches, dans un an, dans cinq ans... Florentino sera encore là pour quatre ans et mon objectif est d'atteindre les quatre ans de Florentino (rires). Ainsi, nous pourrons nous dire au revoir ensemble (rires) », lâche le technicien italien en conférence de presse.

«Mon objectif est d'atteindre les quatre ans de Florentino»

Relancé sur la reconnaissance qu'il a au Real Madrid malgré ses titres, Carlo Ancelotti refuse de se plaindre de sa situation : « Je ne pense pas que ce soit le cas. Je me sens très aimé dans tous les domaines : les fans, le club, les médias. Tout. Parfois, c'est un peu exagéré, mais comme je l'ai dit l'autre jour, je veux être objectif. C'est tout. Je veux continuer sur ma lancée ».