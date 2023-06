Surprise, le Qatar a choisi le prochain entraineur du PSG

Baptiste Berkowicz

Quelques heures après la fin des négociations avec Julian Nagelsmann, le PSG s'empresse de trouver un entraineur pour la saison prochaine. D'ailleurs, le nom de Sergio Conceicao vient d'être lié au club de la capitale. Une cible qui fait l'unanimité au PSG, puisqu'il aurait les faveurs de Luis Campos et du Qatar.

Le nouvel entraineur du PSG reste inconnu. La fin de la piste Julian Nagelsmann a amené les dirigeants du club de la capitale a relancé les discussions avec Sergio Conceicao.

PSG - Real Madrid : C’est confirmé, Zidane peut tout chambouler pour Mbappé https://t.co/PSRHmVhG4U pic.twitter.com/BgT1dQi9Ph — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Une relation Campos-Mendes qui agace

Habitué à prendre position notamment sur le PSG, Daniel Riolo n'a pas dérogé à sa réputation en remettant en cause l'influence de Jorge Mendes sur le mercato parisien et la rumeur Conceicao : « J’aime beaucoup Sergio Conceicao, mais le PSG ne peut pas devenir le Mendes Saint Germain. Ça devient ridicule. Les joueurs recrutés, le coach … non !! Stop. Un peu de dignité ! ». Toutefois, Sergio Conceicao ne serait pas qu'une simple proposition de Jorge Mendes. En effet, le Qatar en pincerait également pour le Portugais.

C'est Doha qui a relancé Conceicao