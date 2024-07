Surprise, le PSG tente un transfert en Italie !

Arnaud De Kanel

Désireux de métamorphoser son secteur défensif lors du mercato estival, le PSG cherche à se séparer de Milan Skriniar. Le club de la capitale pourrait décider de se tourner sur un profil plus jeune et serait d'ailleurs intéressé par Dean Huijsen. Sous contrat avec la Juventus, le joueur de 19 ans sort d'un prêt abouti à Rome.

Cet été, le PSG compte faire de la consolidation de sa défense une priorité absolue. En effet, l'arrière-garde parisienne est marquée par de nombreuses incertitudes. Lucas Hernandez est aux prises avec une blessure, tandis que Presnel Kimpembe suscite des interrogations sur son état physique. De son côté, Milan Skriniar n'a pas encore pleinement convaincu sur le plan sportif et il a même été placé sur la liste des transferts. Renforcer ce secteur devient donc crucial pour le PSG. Barré par le Real Madrid dans le dossier Leny Yoro, le club de la capitale serait prêt à boucler une opération surprise en Italie.



Mercato : Une révélation de l’Euro bientôt au PSG ? https://t.co/GPpTOhrA3u pic.twitter.com/QKRQZsstX4 — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

Huijsen (Juventus) plait au PSG

D'après les informations de L'Équipe , le PSG montre un vif intérêt pour Dean Huijsen, âgé de 19 ans. Lié à la Juventus jusqu'en 2028, cet international espoir espagnol, également détenteur de la nationalité néerlandaise, a réalisé une impressionnante deuxième partie de saison lors de son prêt à l'AS Roma. Le jeune défenseur central est estimé à 20M€, une somme qui ne semble pas dissuader le PSG dans ses ambitions de le recruter. De plus, La Gazzetta dello Sport indique qu'il souhaiterait quitter la Juventus.

Une concurrence importante