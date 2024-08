Succession de Mbappé : Le suspens est total au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le départ de Kylian Mbappé, le PSG continue de chercher un nouvel attaquant d'envergure internationale. Plusieurs pistes ont échoué, mais le club de la capitale attend toujours la réponse de Nico Williams qui semble désormais imminente puisqu'il a fait son retour à Bilbao après quelques semaines de vacances dans la foulée de l'Euro. Mais impossible de dégager une tendance pour le moment. Le suspens est totale.

La succession de Kylian Mbappé est le grand chantier du PSG d'ici la fin du mercato. Depuis que l'attaquant français s'est engagé avec le Real Madrid, le club parisien cherche toujours un attaquant d'envergure internationale et a connu des échecs avec Khvicha Kvaratskhelia ou encore Victor Osimhen, deux dossiers jugés beaucoup trop chers compte tenu des exigences de Naples. C'est la raison pour laquelle le PSG a activé d'autres pistes à l'image de celle menant à Jadon Sancho ou encore Nico Williams. D'ailleurs, cela devrait se décanter très rapidement.

Réponse imminente pour Nico Williams ?

En effet, selon les informations de SPORT, Nico Williams a fait son retour à Bilbao. Un retour anticipé puisqu'il n'était pas attendu dans son club avant le 12 août après avoir remporté l'Euro avec l'Espagne. Par conséquent, cela signifie que l'ailier espagnol, qui dispose d'une clause libératoire de 62M€, va très prochainement lever le voile sur son avenir en annonçant enfin son choix pour mettre fin à l'un des feuilletons de l'été.

Le suspens reste entier

Reste désormais à savoir quel sera son choix, et d'après SPORT, le suspens est total et aucune information ne filtre concernant la volonté de Nico Williams. Plusieurs options existent, elles sont au nombre de trois. La première, qui semble être la tendance la plus forte, serait de rester à l'Athletic Bilbao, avec ou sans prolongation. La seconde serait un transfert au FC Barcelone qui fait de l'international espagnol sa grande priorité depuis le début de l'été. Enfin, la dernière concernerait une signature au PSG qui aurait proposé un salaire très supérieur à Nico Williams, dont le retour anticipé à Bilbao peut tout aussi bien signifier sa volonté de préparer au mieux sa saison avec son club actuel, ou alors son souhait d'annoncer son départ le plus rapidement possible.