Mercato - PSG : Une star veut rejoindre Luis Enrique !

Axel Cornic

Grand héros du Scudetto du Napoli, Victor Osimhen est devenu en un an un véritable problème. Son club pensait en effet pouvoir le vendre très rapidement en ce mercato estival, mais nous voilà à moins d’un mois de la fin et il n’a toujours pas bougé. Le Paris Saint-Germain est régulièrement annoncé comme une destination possible, mais selon nos informations il n’y a rien pour le moment.

On peut être un joueur du talent de Victor Osimhen et ne pas trouver de club. Sur le marché depuis quasiment décembre dernier et la signature de son nouveau contrat comportant une clause de départ à 130M€, l’attaquant du Napoli a tout pour faire saliver les plus grands clubs de la planète... pourtant aucun ne semble être pressé de le recruter, surtout pas le PSG !

Le PSG ne négocie pas pour Osimhen

Car nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il n’existe actuellement aucune négociation entre le PSG et le Napoli, contrairement à ce qu’on pu annoncer plusieurs médias italiens. A Paris, on souhaite pour l’instant continuer à faire confiance à Randal Kolo Muani ainsi qu’à Gonçalo Ramos, recrutés pour respectivement 90 et 80M€ il y a seulement quelques mois. Un énorme coup dur pour les Napolitains, puisque le club parisien semble bel et bien être la grande priorité de Victor Osimhen.

Il rêve de Paris

D’après les informations de Mediaset, le Nigérian ne jurerait que par le PSG. Il faut dire que le club de la capitale lui permettrait de retrouver la Ligue des Champions, mais également d’en faire un objectif réel ce qui est loin d’être le cas au Napoli. Ce n’est pas tout puisque le média italien nous apprend qu’il rêverait de rejoindre Luis Enrique à Paris, puisqu’il serait conscient que les autres options à sa disposition sont actuellement moins intéressantes ! C’est notamment le cas avec Chelsea, où il serait obligé d’accepter un salaire inférieur à ce qu’il pourrait gagner au PSG.