Succession de Mbappé : Le PSG est fixé !

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, le PSG cherche à recruter un ailier gauche pour cet été. Le club parisien aurait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité, et aurait même proposé 110M€ à Naples afin de recruter le Géorgien. Cependant, le possible successeur de Kylian Mbappé ne sera pas le numéro 77, qui ne va pas bouger cet été selon son entraîneur Antonio Conte.

Le PSG va devoir composer sans Kylian Mbappé. Après sept ans au PSG, le Bondynois a décidé de ne pas renouveler son contrat, et s’est engagé pour les cinq prochaines années en faveur du Real Madrid. Le 1er avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que la succession de la star de 25 ans passerait par plusieurs recrues, mais également par l’arrivée d’un nouvel ailier gauche.

Kvaratskhelia, priorité du PSG pour remplacer Mbappé

Si plusieurs noms ont ainsi été associés au PSG à ce poste, les dirigeants parisiens ont été particulièrement séduits par celui de Khvicha Kvaratskhelia. Le joueur de 23 ans brille à Naples depuis deux saisons, et a réalisé un très bel Euro avec la Géorgie. Cependant, si la Gazzetta Dello Sport annonçait que Paris avait proposé 110M€ afin de recruter le numéro 77, Naples n’est pas vendeur. Nouvel entraîneur du club napolitain, Antonio Conte avait affirmé dès sa présentation que Khvicha Kvaratskhelia ne bougerait pas cet été.

« Le président m'a dit qu'il allait rester et c'est le cas »

« Il reste, j'ai été très catégorique sur le sujet et je ne voudrais pas qu'on entende encore ce refrain dans le futur. Il a par sa façon de jouer des caractéristiques fortes, des joueurs comme lui, il y en a de moins en moins, vouloir le garder n'est pas un caprice », déclarait ainsi l’ancien entraîneur de Tottenham. Présent en conférence de presse ce samedi, Antonio Conte a de nouveau assuré que Khvicha Kvaratskhelia resterait à Naples la saison prochaine : « Le président m'a dit qu'il allait rester et c'est le cas, je suis très heureux. Kvaratskhelia et Di Lorenzo sont des éléments clés de notre projet », a confié l’Italien, relayé par Fabrizio Romano.