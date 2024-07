Succession de Mbappé : Le PSG active un gros plan B !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Orphelin de Kylian Mbappé parti s’épanouir du côté du Real Madrid, le PSG cherche à recruter un nouvel ailier gauche cet été. Si les noms de Khvicha Kvaratskhelia (Naples) et Nico Williams (Athletic Bilbao) ont été associés au club parisien, les dirigeants auraient décidé de relancer la piste menant à un certain Luis Diaz (Liverpool).

Après sept saisons du côté du PSG, Kylian Mbappé a décidé de s’en aller. La star de 25 ans s’est engagée pour les cinq prochaines saisons avec le Real Madrid, et désormais, Paris va devoir recruter un nouvel ailier gauche. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril, la venue d’un élément à ce poste est l’une des grandes priorités du mercato estival parisien.

Le PSG sur Luís Diaz ? Voici les explications de cette « piste »



▶️ Dossier mené en solo par Antero Henrique. En lien avec l’avocat du joueur, accessoirement associé d’Antero sur un autre société…



👉🏻 https://t.co/nCnnv5V78C — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) March 22, 2024

Le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia une priorité

Ainsi, le PSG a rapidement défini une priorité pour le côté gauche de son attaque. Et cette dernière n’est d’autre que Khvicha Kvaratskhelia. Comme l’avait révélé l’Equipe, un accord de principe existe même entre le club français et l’ailier géorgien. Problème, Naples ne souhaite pas le voir partir cet été, et a décidé de s’opposer à toute forme de vente du joueur de 23 ans, malgré une offre à 110M€ de la part du PSG...

Paris relance la piste Luis Diaz

De ce fait, le club de la capitale va devoir explorer d’autres options. En mars dernier, le nom de Luis Diaz était revenu avec insistance du côté du PSG, RMC Sport révélait alors que le Colombien de Liverpool était très convoité par Paris. Le 22 mars dernier, le10sport.com vous révélait que cette piste était essentiellement du ressort d’Antero Henrique, homme de l’ombre du PSG. A en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, face au refus de Naples de céder Kvaratskhelia, les dirigeants parisiens ont réactivé la piste menant au joueur de 27 ans. Le PSG aurait d’ailleurs la voie libre dans ce dossier, étant donné que le FC Barcelone, également intéressé par Luis Diaz, se concentre sur la venue de Nico Williams.