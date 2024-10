Succession de Mbappé : Il annonce une catastrophe au PSG !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a pas laissé que le numéro 7 de vacant derrière lui au PSG. La nouvelle star du Real Madrid n’a notamment pas été remplacée par les dirigeants du club qui ont donné plus de responsabilités défensives à Bradley Barcola (22 ans) et surtout à Ousmane Dembélé (27 ans). Aux yeux de Jérôme Rothen, Dembélé ne remplit absolument pas son rôle.

Après avoir marqué l’histoire du PSG où il a inscrit 256 buts faisant de lui le meilleur buteur de tous les temps du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’en est allé vivre son rêve pendant le mercato estival en signant au Real Madrid. Du côté de la capitale parisienne, aucun attaquant n’a été recruté pour pallier son absence.

«Le PSG a beaucoup misé sur lui depuis le départ de Kylian Mbappé»

De ce fait, Ousmane Dembélé (27 ans) est devenu, de par son âge et son expérience du haut niveau, le patron de l’attaque du PSG. Mais pour Jérôme Rothen, c’est bien trop peu.

« Je reproche ce qu’on lui a toujours reproché, mais qui est criant aujourd’hui. Dans le projet du PSG, il y a de la jeunesse mais aussi des joueurs d’expérience dont il fait partie. Le PSG a beaucoup misé sur lui depuis le départ de Kylian Mbappé, et en effet s’il y a bien un international français titulaire au PSG c’est lui. Il l’est aussi avec l’équipe de France, chose que j’ai du mal à comprendre… Quand tu lui donnes autant de certitudes en termes de temps de jeu et qu’il rend ce genre de copie, c’est compliqué. (…) Ousmane Dembélé est à côté de la plaque. Alors est-ce qu’il sera capable, à l’âge qu’il a, de se remettre en question? Quand tu as très souvent été sur courant alternatif, avec autant de déchets, je ne sais pas, j’ai un gros doute. Et encore plus depuis le début de saison du PSG en Ligue des champions ».

«Quand il ne ferme pas les yeux c’est problématique»

Sur les ondes de RMC pour son émission Rothen s’enflamme, l’ancien milieu offensif du PSG a regretté les déchets trop nombreux d’Ousmane Dembélé et ses manques qu’il ne parvient pas à combler avec le temps.

« L’année dernière je veux bien qu’il ait mis deux buts importants, dont ce but venu d’ailleurs contre Barcelone où on a eu l’impression qu’il a fermé les yeux et envoyé le ballon en pleine lucarne, mais quand il ne ferme pas les yeux c’est problématique. Après je ne dis pas que ce joueur n’a pas de qualité, il a d’énormes qualités, un énorme potentiel, mais lui donner les clés du camion et lui dire "tu dois être décisif pour faire gagner le PSG", j’ai eu la certitude hier que ce n’est pas possible. Avoir autant de déchets… Je pense que c’est juste un problème de réflexion du foot, de comment il analyse les choses. Et lui en fait il analyse au one shot. Quand il prend le ballon il y a des choses qui s’éclairent. Mais le football ce n’est pas ça. La passe, la vision, la réflexion, c’est ce qui fait de toi, quand tu arrives à maîtriser ça, un joueur hors catégorie, un joueur international. Dembélé est un joueur international, mais je me dis hier que là il y a un problème de remise en question, et de niveau. C’est pour ça que je l’attaque aujourd’hui. C’est toujours, depuis des années, les mêmes manques, les mêmes manques, les mêmes manques ».