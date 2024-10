Mercato - PSG : C’est terminé pour ce buteur à 100M€ ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant longtemps cet été, le PSG a suivi avec attention la situation de Viktor Gyökeres. Le buteur suédois du Sporting CP continue d’impressionner, et réalise un début de saison canon. A tel point que Manchester City, qui pourrait perdre Erling Haaland, en aurait fait le successeur du Norvégien. Explications.

Jusqu’au mois de novembre prochain, le PSG va devoir composer sans Gonçalo Ramos, blessé. Alors que Randal Kolo Muani ne parvient toujours pas à convaincre, la question du recrutement d’un avant-centre supplémentaire fait débat au sein des supporters parisiens. Pour rappel, cet été, plusieurs noms ont été liés à Paris, comme ceux de Victor Osimhen, Julian Alvarez, ou encore de Viktor Gyökeres.

Manchester City fonce sur Gyökeres

A 26 ans, le Suédois ne cesse d’impressionner. Ce dernier n’arrête pas de marquer avec le Sporting CP, et attise les convoitises des plus grands clubs européens. Si le PSG était venu aux nouvelles, ce serait désormais Manchester City qui souhaiterait l’enrôler. Et pour cause, d’après les dernières indiscrétions du journaliste Sacha Tavolieri, Erling Haaland pourrait se rapprocher du Real Madrid, qui rêve de le signer avant la saison 2025-2026.

100M€ ou rien pour le Suédois

Et à en croire ce dernier, Manchester City a fait de Viktor Gyökeres le candidat numéro 1 en cas de départ du Norvégien. Cependant, les Citizens devront aligner les 100M€ de la clause libératoire du Suédois car le Sporting ne compte pas négocier pour son sérial buteur...