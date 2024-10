Mercato - PSG : Une première réponse tombe pour ce transfert à 100M€

Alexis Brunet

Comme souvent depuis l’arrivée de Luis Campos, le PSG regarde du côté du Portugal pour se renforcer. Le conseiller football parisien aurait des vues sur Geovany Quenda, qui évolue au Sporting Lisbonne. Ce dernier possède une clause libératoire de 100M€ et la formation portugaise est ouverte à son départ, mais l’été prochain et non cet hiver.

Lors du mercato estival, le PSG était au cœur d’une lutte acharnée avec le Bayern Munich pour Désiré Doué. Finalement, après de longues négociations, c’est le champion de France qui a remporté la mise, contre un chèque de 60M€. Mais prochainement, le club de la capitale pourrait miser encore plus sur une autre pépite offensive.

Quenda possède une clause libératoire de 100M€

Le PSG possède déjà une belle colonie portugaise, qui pourrait encore grandir dans les prochains jours. D’après Caught Offside, le club de la capitale aurait des vues sur l’ailier du Sporting Lisbonne, Geovany Quenda. Si Luis Campos veut encore une fois faire venir l’un de ses coéquipiers à Paris, il devra toutefois y mettre le prix, puisque le joueur de 17 ans possède une clause libératoire de 100M€.

Un transfert l’été prochain est possible

Si le PSG est d’accord pour mettre une telle somme, il aura des chances de s’offrir Geovany Quenda, mais cela ne sera pas tout de suite. Selon les informations d’A Bola, le Sporting Lisbonne ne souhaiterait pas se séparer de son joueur cet hiver. Toutefois, un transfert l’été prochain est très probable. Affaire à suivre...