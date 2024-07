Succession de Mbappé : Ce transfert du PSG reporté à 2025 ?

Amadou Diawara

Pour assurer la succession de Kylian Mbappé, le PSG veut miser sur Khvicha Kvaratskhelia en priorité. Toutefois, la direction du Napoli fait tout son possible pour que ce transfert ne se concrétise pas cet été. Déterminé à conserver Khvicha Kvaratskhelia, Naples aimerait le prolonger et insérer une clause libératoire, activable lors en 2025, dans son nouveau bail.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En effet, le Real Madrid a officialisé le transfert libre et gratuit de la star de 25 ans.

Le Napoli a dégainé pour Kvaratskhelia

Orpheline de Kylian Mbappé, la direction du PSG a déjà choisi son digne héritier. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia est une priorité pour le club de la capitale. D'ailleurs, selon nos informations du 1er juillet, l'international géorgien veut signer au PSG cet été, et il l'a fait savoir à sa direction. Toutefois, le Napoli ferme totalement la porte à son départ.

Une clause libératoire lors de l'été 2025 ?

D'après les indiscrétions d'Il Mattino, les hautes sphères de Naples estiment que Khvicha Kvaratskhelia est intransférable cet été. Pour refroidir les ardeurs du PSG - et des autres prétendants - les Azzurri compteraient offrir un nouveau contrat XXL à leur numéro 77. En effet, Aurelio De Laurentiis aurait proposé une belle augmentation de salaire à Khvicha Kvaratskhelia, et ce, en soumettant une offre d'environ 3,5M€ annuels. De surcroit, le président du Napoli voudrait inclure une clause libératoire dans le bail de son attaquant de 23 ans. Une clause valable pour les clubs étrangers à partir de l'été 2025. A en croire le média italien, le clan Kvaratskhelia n'aurait pas encore donné de réponse à la direction de Naples, qui a profité du pressing d'Antonio Conte pour relancer ce dossier. Le nouvel entraineur des Azzurri voulant régler le cas Khvicha Kvaratskhelia au plus vite. Affaire à suivre...