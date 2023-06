Son retour au PSG est annoncé, la presse étrangère balance tout

Axel Cornic

On attend toujours l’annonce officielle du départ de Christophe Galtier, qui selon nos informations a déjà été acté en interne. Mais le Paris Saint-Germain est déjà au travail pour lui trouver un successeur et plusieurs noms ont été évoqués, avec notamment Thiago Motta. Ancien joueur et ensuite entraineur chez les jeunes, l’actuel coach de Bologna serait un profil très apprécié à Doha.

Qui sera le prochain entraineur du PSG ? Comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com, le départ de Christophe Galtier n’est plus qu’une question de jours, même si les négociations pour la résiliation de son contrat semblent trainer. Sa succession anime les débats et un nom en particulier revient sans cesse depuis quelques mois...

Thiago Motta, le retour du roi ?

Il s’agit de celui de Thiago Motta, qui a été joueur du PSG avant de commencer sa carrière d’entraineur dans les équipes jeunes du club. Désormais à Bologna, il réalise d’excellentes choses et en plus du PSG, il aurait tapé dans l’œil de la Juventus ou encore de l’Inter et de l’AC Milan.

Jamais aucun contact avec le PSG