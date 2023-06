Un mercato pour régaler Mbappé, le PSG dégaine une offre à 7M€

Axel Cornic

L’attaque du Paris Saint-Germain va totalement changer de visage, puisque Lionel Messi a annoncé son départ vers la MLS, tandis que Neymar semble toujours poussé vers la sortie. Kylian Mbappé devrait donc être bien seul, mais les dirigeants parisiens travailleraient déjà sur plusieurs dossiers et cela concernerait notamment Marcus Thuram, qui sera libre à partir du 30 juin prochain.

La MNM, c’est fini. Après deux ans, l’attaque stellaire du PSG va être dissoute et désormais Luis Campos doit trouver d’autres compagnons pour seconder Kylian Mbappé. La solution pourrait bien venir de l’équipe de France, avec un attaquant qui agitera sans aucun doute le mercato estival dans les prochaines semaines.

Galtier - PSG : Coup de tonnerre, l’OM passe à l’action https://t.co/XNoxKN61eC pic.twitter.com/UO4Ya601WS — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Thuram, le choix parfait ?

Marcus Thuram a en effet tout de son côté puisqu’il est jeune, talentueux et surtout libre de tout contrat puisqu’il quittera le Borussia Mönchengladbach le 30 juin prochain. Il a également l’avantage de connaitre très bien Mbappé, avec qui il évolue en sélection, avec les dirigeants du PSG qui souhaiteraient d’ailleurs agrandir la colonie française la saison prochaine.

Le PSG lui offre 7M€ par an