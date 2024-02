Son calvaire prend fin, ce joueur de l'OL jubile

Jean de Teyssière

Formé à l'OGC Nice, Saïd Benrahma a fait son retour en France cet hiver en rejoignant l'OL. Malgré un mercato mouvementé, marqué dans un premier temps par son transfert avorté à Lyon, l'ancien joueur de West Ham a finalement rejoint le club rhodanien. L'international algérien a ouvert son compteur grâce à son but face au FC Metz (2-1) et était soulagé à la fin du match.

L'histoire entre Saïd Benrahma et l'OL est belle. Longtemps embêté par le FC Metz, les Lyonnais s'en sont remis à leur ailier algérien pour délivrer tout le monde à l'heure de jeu et marquer le but vainqueur. Quatrième victoire de suite en Ligue 1 pour l'OL qui s'échappe encore un peu plus de la zone rouge.

Benrahma a vécu un mercato mouvementé

En toute fin de mercato, Saïd Benrama décolle de Londres pour rejoindre Lyon et s'y engager sous la forme d'un prêt. Problème, West Ham ne remplit pas le dossier de transfert sur la plateforme de la FIFA et le deal ne se fait pas. Une attitude fustigée par l'OL qui a lancé un recours envers la FIFA pour obtenir un délai de grâce et parvenir à réaliser cette opération. C'est finalement chose faite et Saïd Benrahma s'engage avec l'OL.

«Je marque, cela fait plaisir, cela me donne de la confiance»