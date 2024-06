Séisme au PSG, une réunion d’urgence est prévue !

Thomas Bourseau

Luis Campos est devenu le chef de la section sportive du PSG en juin 2022, dans la foulée de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé pour laquelle il avait travaillé. Mbappé s’en est allé au Real Madrid et Campos serait ciblé par des investisseurs saoudiens prêts à racheter l’AS Monaco. Une entrevue imminente avec le PSG serait au programme.

Une page de l’ère-QSI s’est tournée le 10 mai dernier avec l’annonce de Kylian Mbappé via laquelle il communiquait son départ du Paris Saint-Germain après y avoir effectué un septennat. Direction le Real Madrid pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Et il se pourrait que Luis Campos l’imite… pas en allant au Real Madrid, mais en quittant le PSG.

L’AS Monaco rachetée par l’Arabie saoudite, Luis Campos

C’est du moins ce que L’Équipe annonce dans ses colonnes du jour. Dimitri Rybolovlev, propriétaire de l’AS Monaco, souhaite passer la main et disposerait de sept investisseurs potentiels pour le rachat du club de la Principauté. Des repreneurs saoudiens seraient dans le coup et penseraient à mettre en place une direction sportive avec Luis Campos, sous contrat au PSG jusqu’à l’été 2025.

Luis Campos n’a pas répondu à L’Équipe, mais va s’entretenir avec le PSG !