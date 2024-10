Real Madrid : Un crack à 100M€ va rejoindre Mbappé ?

Jean de Teyssière

Au Real Madrid, on a déploré le forfait de Dani Carvajal jusqu’à la fin de la saison. Le latéral droit espagnol est donc remplacé par Lucas Vazquez mais il y a toujours une inconnue au poste de défenseur central, le club madrilène n’ayant que deux joueurs aptent à jouer à ce poste. En attendant la possible arrivée d’Aymeric Laporte cet hiver, le Real Madrid sonderait trois cracks.

Face à Villarreal (2-0), en toute fin de match, Dani Carvajal se blesse gravement au genou. Le verdict est salé et l’international espagnol ne rejouera plus de la saison. Une blessure qui s’ajoute à celle de David Alaba et qui va contraindre le Real Madrid à s’active sur le mercato hivernal.

Real Madrid : Mbappé et Vinicius Jr bientôt menacés ? https://t.co/gTWpgzXK2z pic.twitter.com/JzDjZ457OG — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

Laporte bientôt Madrilène ?

Le Real Madrid est toujours à la recherche d’un défenseur central. Cet été, le nom d’Aymeric Laporte avait circulé et Carlo Ancelotti avait même donné son aval pour l’arrivée du coéquipier de Cristiano Ronaldo. Cet hiver, le Real Madrid pourrait repasser à l’action.

Acheampong, Reis ou Gomez ?

Si Aymeric Laporte fait partie des défenseurs centraux reconnus, le Real Madrid pourrait également tenter de recruter un futur grand. Josh Acheampong en fait partie. Le défenseur central de 18 ans, qui évolue à Chelsea serait dans le viseur madrilène selon AS. Tout comme Valentín Gómez, 23 ans, défenseur central de Vélez Sarsfield dont Boca Junior et River Plate feraient les yeux doux. Enfin, l’ancien coéquipier d’Endrick à Palmeiras, Vitor Reis est aussi suivi de près par le Real Madrid. Problème, le défenseur central de 18 ans ne partira pas à moins de… 100M€.