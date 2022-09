Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Pérez lâche un énorme message à Tchouameni

Publié le 4 septembre 2022 à 12h45 par Hugo Chirossel

Arrivé cet été au Real Madrid en provenance de l’AS Monaco, Aurélien Tchouameni n’a pas vraiment pu prendre son temps pour s’adapter. Après le départ de Casemiro, l’international français est désormais installé au sein du milieu madrilène. Ses performances sur le terrain mettent tout le monde d’accord, même son président Florentino Pérez.

Le Real Madrid continue son début de saison parfait. Les Madrilènes se sont imposés samedi face au Betis Séville (2-1) et restent sur quatre victoires en quatre journées de championnat et sont ainsi d’ores et déjà installés à la première place au classement.

Succéder à Casemiro

Au-delà des résultats, la grosse satisfaction au Real Madrid se nomme Aurélien Tchouameni. Arrivé cet été en provenance de l’AS Monaco contre environ 100M€, l’international français a la lourde tâche de remplacer Casemiro, parti à Manchester United.

«On dirait que tu es là depuis 10 ans»