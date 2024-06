Real Madrid : Mbappé ferme la porte à Haaland !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Kylian Mbappé, au tour d'Erling Haaland ? A l'instar de l'international français, le Norvégien de 23 ans rêverait de porter le maillot du Real Madrid avant la fin de sa carrière. Mais aujourd'hui, le club merengue n'a plus de place pour le buteur norvégien, qui va devoir faire preuve de patience.

Lié à Manchester City jusqu'en juin 2027, Erling Haaland n'a aucune raison de quitter Manchester City. D'ailleurs, le buteur norvégien n'a pas lâché de déclarations, laissant penser à un départ dans un avenir proche. Mais lorsque l'on tourne la tête, on peut trouver certaine déclaration ambiguë, notamment de la part de son agente Rafaela Pimenta.

Révolution au PSG, il se lâche après son gros transfert https://t.co/M51rOS7Om5 pic.twitter.com/CWQMjr6sFL — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Haaland avait ouvert la porte à un départ

« Erling est maître de son destin. Pas seulement aujourd'hui, mais toute sa vie et à 100 %,. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire qu'Erling fait ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai. Erling fera toujours ce qui est bien pour lui et pour son club, le Manchester City. Quand tout le monde sera prêt pour un changement, il se fera. Il n'est pas du genre à dire "je m'en vais, au revoir, je ne veux rien savoir". Ce n'est pas comme ça. Et cela n'arrivera pas parce que le respect passe avant tout » avait-elle confié à la fin de l'année 2023.

Le Real Madrid attendra

En Espagne, son avenir est scruté de près. Car Erling Haaland ne cacherait pas son envie de porter le maillot du Real Madrid après son passage à Manchester City. Il y a deux ans, le buteur norvégien avait, pourtant, la possibilité de réaliser son rêve, mais il n'avait pu résister à l'appel de la Premier League. Le Norvégien a certainement laissé passer sa chance, car avec l'arrivée de Kylian Mbappé, il sera difficile pour le Real Madrid de l'accueillir. Surtout que la formation ne manque pas de renforts offensifs avec Rodrygo, Vinicius Jr et Endrick.