Real Madrid : La mère de Mbappé ne le lâche pas !

Chaque jour qui passe rapproche un peu plus Kylian Mbappé de ses débuts sous le maillot du Real Madrid. Le Bondynois a pour la première fois pénétré au Santiago Bernabéu avec la tunique merengue le 16 juillet dernier, pour sa présentation, et pourrait bien jouer son premier match le 14 août prochain, en Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta. Dans la capitale espagnole, le Français ne sera pas seul, puisque sa mère, Fayza Lamari, s’est achetée une maison non loin de celle de son fils.

C’est un rêve d’enfant qui s’est enfin concrétisé. Après avoir vu son arrivée au Real Madrid être officialisée le 3 juin dernier, Kylian Mbappé a été présenté au Santiago Bernabéu par son nouveau club, dans un stade plein à craquer. Une cérémonie dantesque, conclue par une conférence de presse durant laquelle le Tricolore a brillé par sa maîtrise de l’espagnol. Alors que le Champion du Monde 2018 débutera l’entraînement à Valdebebas le 7 août, il peut déjà profiter de sa demeure, achetée dans le quartier prisé des stars : la Finca. Sa mère en aurait d’ailleurs fait de même.

Fayza Lamari emménage non loin de Mbappé

Fayza Lamari semble vouloir être au plus près de son fils pour cette nouvelle aventure. D’après les informations de Relevo, la mère de Kylian Mbappé aurait elle aussi fait le choix d’habiter dans le quartier de la Finca. Un moyen de pouvoir être présente pour soutenir l'attaquant de 25 ans dans ce nouveau chapitre.

La Finca, ou le « Beverly Hills à l’espagnole »

Surnommé le « Beverly Hills à l’espagnole », le quartier de la Finca est grandement apprécié des footballeurs et des stars. Extrêmement sécurisée, la zone n’est accessible que par quatre entrées, et nécessite de montrer carte d’identité, immatriculation et laissez-passer pour y accéder. Kylian Mbappé sera l’un des nombreux joueurs du Real Madrid à y demeurer, après Gareth Bale (dont il a acheté la maison), Raùl, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ou encore son ancien coéquipier au PSG, Sergio Ramos.