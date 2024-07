Mercato : Le Real Madrid identifie sa prochaine recrue après Mbappé ?

La rédaction

Si le Real Madrid ne semble pas vouloir multiplier les recrues cet été, les Merengue voudront tout de même renforcer leur effectif. Après avoir enregistré les arrivées de Kylian Mbappé et d’Endrick, les Champions d’Europe se cherchent un nouveau défenseur central. Alors que la piste Leny Yoro est tombée à l’eau après la signature du joueur de 18 ans à Manchester United, les pensionnaires de Santiago Bernabéu auraient coché un nouveau nom : Mario Gila.

Le Real Madrid se montre discret sur ce mercato estival, mais ne compte pas rester les bras croisés pour autant. Alors que l’arrivée de Kylian Mbappé a été annoncée avant même l’ouverture du marché des transferts et que celle d’Endrick était programmée depuis l’été dernier, les Merengue pourraient se laisser tenter par un dernier achat : celui d’un défenseur central. Leny Yoro semblait tendre les bras aux Madrilènes, mais Manchester United est venu rafler la mise. Après cet échec, la Maison Blanche aurait décidé de se rabattre sur un autre jeune défenseur central : Mario Gila.

Le Real Madrid pourrait tenter le coup Mario Gila

D’après les informations de AS, le Real Madrid aurait un plan de secours après son échec dans le dossier Leny Yoro : Mario Gila. Le joueur de 23 ans évolue à la Lazio et présenterait un atout majeur concernant le domaine financier : formé au Real Madrid, le défenseur central a été transféré au sein de l’écurie italienne en 2022. Les Merengue avait obtenu 50 % de ses droits en échange de 6M€. En clair, la Maison blanche pourraient faire revenir l’Espagnol contre la moitié de son prix.

Une hécatombe en défense au Real Madrid

Si le Real Madrid se cherche tant un nouveau défenseur central, c’est qu’il en a besoin. Après le départ de Nacho, les Merengue ne possèdent plus que trois joueurs de métier dans ce secteur du jeu : Antonio Rüdiger, David Alaba et Eder Militao. Alors que le second est toujours blessé et que le dernier cité revient tout juste d’une rupture du ligament croisé, recruter à ce poste semble essentiel pour les pensionnaires de Santiago Bernabéu.