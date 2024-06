Real Madrid : Il va vivre un calvaire à cause de Mbappé ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé va débuter un nouveau chapitre de sa carrière la saison prochaine. Le capitaine de l'équipe de France va quitter le PSG et rejoindre le Real Madrid. Il ne va toutefois pas être le seul à débarquer chez les Merengue puisqu'Endrick devrait aussi arriver cet été. Le phénomène brésilien pourrait toutefois vivre un calvaire à cause de Kylian Mbappé pour sa première saison au Real Madrid.

Kylian Mbappé va enfin réaliser son rêve d’enfance. Après avoir passé sept ans de sa carrière au PSG, le capitaine de l’équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid. Florentino Pérez a fini par mettre la main sur le natif de Bondy après de longs mois d’attente. Le grand feuilleton du mercato est enfin terminé. L’international français ne devrait d’ailleurs pas être le seul à débarquer dans les rangs de Carlo Ancelotti cet été.

Endrick va débarquer avec Mbappé...

Il y a plusieurs mois, le Real Madrid a bouclé le transfert d’Endrick. La Casa Blanca s’est mise d’accord avec Palmeiras autour d’une opération à environ 60M€ pour le crack de 17 ans. Son arrivée est programmée pour le mois de juillet. Mais rien ne devrait se passer comme prévu pour lui pour sa première année chez les Merengue .

... et va vivre un calvaire au Real Madrid ?