Real Madrid : Décision radicale après le transfert de Mbappé

Rien n'est encore officiel à ce sujet, mais cet été, Kylian Mbappé devrait enfin poser ses valises au Real Madrid. Un renfort XXL pour les Merengue qui pourraient alors aligner une attaquant 5 étoiles la saison prochaine. Les places seront d'ailleurs chères en attaque au Real Madrid, mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait s'attendre à des départs.

Joueur du PSG depuis 7 saisons maintenant, Kylian Mbappé s'apprêterait à entamer un nouveau chapitre de sa carrière. En effet, l'international français aurait averti le club de la capitale de son futur départ à l'issue de la saison et pour ce qui est de sa destination, tous les regards se tournent vers le Real Madrid. Du très lourd est d'ailleurs annoncé avec Mbappé chez les Merengue.

Aucune victime au Real Madrid à cause de Mbappé

Ce vendredi, AS fait une confidence sur de possibles conséquences du transfert de Kylian Mbappé. Alors que certains annonçaient que le Français allait faire des victimes, cela ne sera pas le cas. Le média espagnol assure que le Real Madrid n'aurait aucune obligation de vendre. Le plan serait de garder l'attaque actuelle en y ajoutant Kylian Mbappé et Endrick cet été.

L'attaque XXL du Real Madrid

La saison prochaine, l'attaque du Real Madrid aura de quoi faire peur à n'importe qui. On pourrait ainsi voir un trio composé de Vinicius Jr, Kylian Mbappé et Rodrygo pour accompagner Jude Bellingham. Et sur le banc, on retrouverait Endrick et Brahim Diaz. Impressionnant.