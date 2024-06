RC Lens : Un gros transfert bouclé grâce à la Premier League ?

Thomas Bourseau

Le RC Lens risque de faire un gros changement sur le front de l’attaque en cédant Elye Wahi et en le remplaçant par Georges Mikautadze. Le club lensois a déjà transmis une offre de 20M€ à Metz. Lens pousserait beaucoup en coulisses afin de faire de l’international géorgien son nouveau buteur.

Le 10 juin dernier, le mercato estival a repris ses droits en France. Certains clubs comme le PSG ou encore l’OM ont déjà avancé leurs pions sur le marché avec les dossiers Matvey Safonov, officiellement devenu le concurrent de Gianluigi Donnarumma, ou encore Lilian Brassier qui est sur le point de débarquer à l’Olympique de Marseille. Du côté du RC Lens, on profiterait d’un échec du dossier Georges Mikautadze du côté de l’OM, de l’OL et de l’AS Monaco.

Lens pousse pour Mikautadze

Où Georges Mikautadze va-t-il rebondir alors que le FC Metz a levé l’option d’achat du prêt convenu avec l’Ajax Amsterdam ? L’international géorgien tenait le discours suivant il y a peu. « Oui ça me soulage, maintenant tu sais où tu vas aller. Il ne reste plus qu’à se concentrer sur cet Euro. Où je vais aller ? (rires) En France ». Le RC Lens serait sur les rangs depuis deux semaines selon Sébastien Denis. Le journaliste de Foot Mercato l’a assuré sur son compte X . Et à Lens, tout le monde semble être sur le pont afin d’accueillir Georges Mikautadze à Bollaert cet été. Et en particulier Pierre Dreossi, nouveau directeur général du RC Lens.

EXCLU @le10sport : Le RC Lens a dégainé une offre pour Georges Mikautadze (Metz) !▶️20 M€ + bonus ▶️Offre quasi similaire à celle de Monaco▶️ Le joueur doit prendre une décision…https://t.co/BmgWG5ogAI — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 17, 2024

Elye Wahi, la clé du transfert de Mikautadze pour Lens