RC Lens : Accord trouvé pour ce transfert record !

Arnaud De Kanel

Recrue la plus onéreuse de l'histoire du RC Lens, Elye Wahi a vécu une première saison difficile dans l'Artois. L'ancien montpelliérain a cruellement manqué de confiance et il pourrait déjà quitter le club artésien cet été. En effet, les dirigeants et Wahi auraient trouvé un accord pour se séparer en cas de belle offre.

Une énorme opération dégraissage est en cours du côté du RC Lens. Les Sang et Or ont prévu de vendre pour plus de 100M€ afin d'équilibrer les comptes. « À part le Paris Saint-Germain, je ne connais pas de club français n’ayant pas besoin de faire de ventes pour équilibrer son budget. Nous allons faire des ventes. Oui, on a commencé à travailler certains dossiers je ne pourrai pas donner de nom », a déclaré Joseph Oughourlian la semaine dernière. Le RC Lens va donc se séparer de ses plus gros actifs comme Elye Wahi, la recrue la plus chère de son histoire.



Mercato - RC Lens : Surprise, la presse allemande annonce le prochain attaquant ? https://t.co/H8LGL4Ep4t pic.twitter.com/BgUp7WItj6 — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

Accord trouvé entre Wahi et le RC Lens

Selon les informations de L’Équipe , le RC Lens et Elye Wahi auraient même convenu de se séparer cet été. Recruté l'été précédent en provenance de Montpellier pour un montant record de 30 millions d'euros, l'attaquant de 21 ans a connu une saison mitigée. Malgré son potentiel, Wahi n'a pas trouvé la réussite escomptée, inscrivant 12 buts en 37 matchs. Le jeune attaquant a tout de même conservé une belle valeur marchande et il ne manque pas de courtisans. Des clubs anglais et allemands auraient des vues sur lui.

Un coup de main de Franck Haise ?