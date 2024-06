Mercato : L'OM insiste pour son premier transfert !

Axel Cornic

Alors que l’on attend toujours Sérgio Conceição, grande priorité depuis l’échec Paulo Fonseca selon nos informations, l’Olympique de Marseille travaille sur des dossier importants pour son mercato estival. Cela semble être le cas avec Lilian Brassier, défenseur central du Stade Brestois, qui plairait beaucoup au sein du club phocéen.

L’été marseillais s’annonce bouillant. Sans compétitions européennes et pour le moment sans coach, même si nous vous avons révélé en exclusivité la piste Sérgio Conceição sur le10sport.com, le président Pablo Longoria doit frapper fort. Et cela pourrait bien commencer par l’arrivée d’un nouveau défenseur à l’OM…

Brassier, la priorité de Conceição ?

Voilà plusieurs semaines déjà que le nom de Lilian Brassier est évoqué pour les Marseillais, avec Conceição qui serait d’ailleurs un grand fan. Et ce mercredi, Tuttosport confirme la tendance en expliquant que l’OM serait actuellement en pole et pousserait fort pour avoir le joueur du Stade Brestois. Il faudra toutefois y mettre le prix, puisque son prix oscillerait entre les 12 et 15M€.

L’OM ne lâche rien, mais...