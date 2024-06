Mercato : L’OM calme le jeu pour Conceiçao ?

Thomas Bourseau

La quête du successeur de Jean-Louis Gasset sur le banc de touche de l’OM toucherait presque à sa fin si l’on en croit L’Équipe. Sergio Conceiçao serait tout proche de devenir le nouveau coach de l’Olympique de Marseille, mais les hauts dirigeants marseillais refuseraient de crier victoire trop vite pour une raison précise.

Sergio Conceiçao va-t-il faire son retour en Ligue 1 sept ans après sa pige au FC Nantes ? C’est du moins la tournure qu’a récemment pris le feuilleton autour de son avenir. Initialement assez réticent concernant le fait de succéder à Jean-Louis Gasset à la tête de l’effectif de l’OM, Conceiçao se serait petit à petit laissé convaincre par les arguments avancés par l’Olympique de Marseille, à savoir l’offre économiquement alléchante et un contrat le mettant particulièrement en avant après un rendez-vous en mai dernier révélé par le10sport.com.

Sergio Conceiçao se serait montré exclusif avec l’OM

Contrairement à ce qui a été avancé dans la presse italienne la semaine dernière, et plus particulièrement la Gazzetta dello Sport, il n’aurait jamais été question pour Sergio Conceiçao de prendre la suite d’Igor Tudor à la Lazio. L’Équipe confie ce mercredi que le Portugais n’aurait pas discuté avec l’équipe romaine ou aucun autre club que l’OM encore à ce jour.

L’OM refuse de s’enflammer malgré les avancées dans le dossier Conceiçao

Le quotidien sportif explique en outre que l’Olympique de Marseille n’aurait jamais fixé d’ultimatum à Sergio Conceiçao pour une prise de décision rapide et ce, quand bien même le temps jouait contre l’OM qui ne peut pas lancer son mercato sans connaître l’identité de son entraîneur. Des sources indiquent que ce ne serait plus qu’une question de temps et de détails à régler pour que Conceiçao succède à Gasset sur le banc de touche de l’OM, mais le comité directeur de l’Olympique de Marseille prônerait la prudence afin de ne pas se porter la poisse si près du but…