Rabiot : L’OM en plein rêve, il annonce du lourd

Contre toute attente, l'OM a réussi à obtenir la signature d'Adrien Rabiot, qui était libre de tout contrat après son départ de la Juventus, et qui n'avait pas trouvé de clubs disputant une Coupe d'Europe. Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi n'a pas caché sa joie et s'autorise même le droit de rêver grâce à l'arrivée de l'ancien joueur du PSG.

Après un mercato déjà très abouti, l'OM a réussi à se renforcer une nouvelle fois lorsque le marché a fermé ses portes. En effet, le club phocéen a sauté sur l'occasion qui s'est présenté avec Adrien Rabiot, toujours sans clubs que la plupart des marchés étaient fermés et que le clubs européens ne pouvait plus ajouter de joueurs sur leur liste. Interrogé sur la signature de l'international français, Roberto De Zerbi n'a pas caché son enthousiasme.

De Zerbi se met à rêver grâce à Rabiot

« Rabiot peut nous apporter son niveau. Et s'il nous donne son meilleur niveau, on peut rêver. Après le match, vous m'avez demandé si les supporters pouvaient rêver. Les supporters doivent rêver, mais nous aussi. Cela ne veut pas dire qu'il faut être présomptueux ou prendre la grosse tête, mais rêver est essentiel. C'est aussi en rêvant qu'on arrivera là où on veut aller. Si on enlève les rêves aux joueurs, aux supporters, aux entraîneurs et aux dirigeants d'un club, la vie devient plate, un peu monotone. Et je pense que personne ne vient à Marseille pour avoir une vie monotone », a lâché l’entraîneur de l’OM en conférence de presse, avant de poursuivre.

«On est clairement plus forts»

« Il a besoin de deux ou trois semaines pour revenir à son niveau. Après, il ne faut pas oublier que Rabiot n'est pas là pour un ou deux mois, mais pour plusieurs années, puisqu'il a signé, si je ne m'abuse, un contrat de deux ans. On ne veut pas se précipiter et risquer de le perdre. Même si on avait déjà un groupe solide, avec lui, on est clairement plus forts et avons plus de potentiel. À propos de votre défense, je posais la question à Lilian Brassier... », ajoute Roberto De Zerbi.