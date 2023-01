QSI peut entrer dans la légende, le Qatar a décidé

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi est bien plus que le président du PSG. Le patron du club parisien est proche de la famille royale qatarie et officie en son nom. Une réunion avec Daniel Levy aurait eu lieu pour un investissement minoritaire à Tottenham. Pour ce qui est de Liverpool, QSI n’aurait pas la tête aux Reds à l’instant T.

Cela fait déjà plus d’un décennie que le PSG est passé sous pavillon qatari. En effet, à l’été 2011, le Paris Saint-Germain devenait la propriété de Qatar Sports Investments ou QSI. Et depuis, l’équipe parisienne est devenue incontournable en Europe et dans le monde que ce soit au niveau sportif ou marketing. Dernièrement, une boutique PSG a même été inaugurée à New York.

Une rencontre à Tottenham pour racheter des parts ?

Sur le plan sportif, le PSG a remporté tous les trophées possibles sur le plan national, mais est toujours en quête d’une Ligue des champions. Pour autant, QSI aimerait continuer à grandir en devenant actionnaire non pas majoritaire, mais minoritaire. C’est en effet l’information que CBS Sports a dernièrement partagé pour justifier une réunion entre Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, ainsi qu’avec son homologue à Tottenham, Daniel Levy. Les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain aimeraient s’implanter en Angleterre.

Pas de discussion pour investir minoritairement à Liverpool