PSG : Voilà le plan pour le transfert de Messi

Libre en fin de saison avec le PSG, Lionel Messi pourrait faire son retour au FC Barcelone cet été. L’Argentin est nostalgique de sa vie en Catalogne tandis que le club blaugrana ne cache pas son envie de rapatrier son ancien numéro 10. Pour la BBC, Guillem Balague a révélé la stratégie du Barça pour récupérer la Pulga.

Arrivé à l’été 2021 au PSG, Lionel Messi pourrait quitter la capitale au terme de son engagement. Malgré des statistiques plus qu’honorables, avec 31 buts et 33 passes décisives en 70 rencontres sous le maillot rouge et bleu, la Pulga n’a pas rendu les services espérés par les supporters en s’arrêtant au mieux en huitièmes de finale de Ligue des champions. Aujourd’hui, les discussions entre Messi et le PSG sont à l’arrêt, au contraire de celles avec le FC Barcelone.

Messi devra voir son salaire être considérablement diminué

Pour la BBC , Guillem Balague a lâché les détails concernant l'opération envisagée par le FC Barcelone pour Lionel Messi : « Le Barça veut lui offrir un contrat de deux ans afin qu’il puisse être présent au retour de l’équipe au Camp Nou et participer aux événements du 125e anniversaire du club » a affirmé le journaliste espagnol avant d’ajouter : « Le journal espagnol Sport a déclaré que le club lui offrira 25 millions d’euros par saison, soit un quart de ce qu’il a gagné à la fin de son séjour précédent - et le club est convaincu que cela sera compatible avec les stipulations faites par La Liga ».

Un musée de Messi comme moyen pour retrouver la Pulga ?