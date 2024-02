PSG : Voilà comment le Real Madrid a convaincu Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est l’un des footballeurs les plus en vogue au monde. Le capitaine de l’équipe de France est arrivé dans les dernières semaines de son contrat au PSG et devrait rejoindre sauf énorme retournement de situation le Real Madrid. Une énième recrue pour le club merengue qui userait d’une méthode spéciale pour parvenir à ses fins. Explications.

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, il a un moment semblé que union ne verrait jamais le jour. Et plus particulièrement au printemps 2022 lorsque le champion du monde tricolore a « trahi » le Real Madrid pour plusieurs journalistes espagnols après avoir pris à l’époque la décision de prolonger son contrat. Et maintenant ? Malgré tout, Mbappé semble plus proche que jamais du Real Madrid ayant annoncé son départ au PSG en fin de saison.

Mbappé convaincu par une opération séduction ?

Mais comment le Real Madrid a su inverser la tendance ? The Athletic a confié depuis quelque temps que le président Florentino Pérez n’aurait jamais rompu le dialogue avec Kylian Mbappé et son entourage. Et Mario Cortegana, journaliste espagnol pour The Athletic , a révélé le processus de sélection du club merengue pour ses recrues avec notamment une opération séduction qui ferait mouche à chaque fois.

«Florentino a envoyé ceci pour vous. Et les joueurs deviennent fous»