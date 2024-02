Mercato - PSG : Il refuse de partir et balance tout

Thibault Morlain

Arrivé au PSG en 2005 en provenance des Girondins de Bordeaux, Pedro Miguel Pauleta sera resté jusqu'en 2008 au sein du club de la capitale, où il a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur de football. Excellent avec Paris, le Portugais a eu la possibilité de faire ses valises, mais ce n'était pas dans ses plans. Pauleta l'a annoncé : il n'a jamais voulu quitter le PSG.

Pedro Miguel Pauleta sera donc resté un joueur du PSG de 2005 à 2008. Un laps de temps suffisant pour le Portugais afin d'être aujourd'hui considéré comme une légende du club de la capitale. Mais cette belle histoire aurait pu être différente si Pauleta avait décidé de quitter le PSG. Les options ne manquaient pas pour l'Aigle des Açores, qui en a toutefois décidé autrement quand il était à Paris...



« Quand tu portes ce maillot, c’est difficile de le quitter »

Interrogé par Colinterview sur une possible envie de partir quand il était au PSG, Pauleta a été très clair. Bien que les résultats du club de la capitale étaient loin d'être les meilleurs, il n'a jamais envisager de s'en aller : « Est-ce que je suis demandé s’il fallait partir quand je comparais mes performances aux résultats du club ? Non. J’avais envie de rester dans ce club, je croyais que ce club allait changer un jour. Ça a changé un peu plus tard, beaucoup plus tard. Quand tu portes ce maillot, c’est difficile de le quitter. C’est pareil aujourd’hui. Quand tu regardes les joueurs qui arrivent à Paris, ils ne veulent pas partir. C’est dommage que je sois arrivé à Paris trop âgé, j’avais 30 ans ».

« On est tombé d’accord et je suis resté au PSG »