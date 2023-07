PSG : Une offre de 100M€ est dégainée pour cette star !

Alexis Brunet

Le PSG a des gros moyens pour recruter cet été. Paris l'a déjà prouvé, puisque le club de la capitale n'a pas hésité à mettre 60M€ sur la table pour s'offrir Manuel Ugarte, à peu près 45M€ pour Lucas Hernandez, et 22M€ pour Kang-in Lee. Luis Campos va encore faire chauffer la carte bleue, car le champion de France souhaite encore s'offrir deux gros joueurs en attaque. Pour le poste de buteur, c'est Harry Kane qui est pisté, mais le club de la capitale fait face à la pression du Bayern Munich, qui va proposer 100M€ pour le joueur de Tottenham.

À l'été 2017, le PSG faisait sauter la banque et il s'offrait Neymar pour 222M€, et Kylian Mbappé pour 180M€. Six ans plus tard, la situation du Français est très compliquée, et le Brésilien n'a lui pas réussi à totalement justifier l'investissement colossal, qui fait toujours de lui le joueur le plus cher de l'histoire du football. Ce record ne risque pas d'être battu cet été, mais Paris souhaite tout de même frapper un gros coup sur le mercato, et cela va coûter légèrement cher.

Le PSG veut Bernardo Silva

Les pistes pour l'attaque du PSG sont claires. Paris veut un ailier droit gaucher, capable de remplacer Lionel Messi. Pour ce rôle, Luis Campos a clairement identifié Bernardo Silva. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, une seconde offre a été faite par le club de la capitale à Manchester City. Cette dernière était de 60M€, mais le club anglais l'a rapidement balayé.

Le Bayern Munich va proposer 100M€ pour Harry Kane