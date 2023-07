C’est confirmé, l’OM va encore dynamiter le mercato

Benjamin Labrousse

Alors que la reprise se profile, l’OM a réalisé un mercato ambitieux, et semble clairement s’être renforcé sur plusieurs lignes. Cependant, de nouvelles arrivées sont prévues à Marseille dans les prochaines semaines. Au niveau du gardien de but, le club phocéen devrait enregistrer le retour définitif de Ruben Blanco (28 ans). Le portier espagnol devrait d’ailleurs pousser l’un de ses futurs coéquipiers vers la sortie.

Avec les arrivées de Geoffrey Kondogbia, de Renan Lodi ou encore celles de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Ismaïla Sarr, l’OM a frappé plusieurs coups sur le mercato estival. Sans dépenser de sommes indécentes, Marseille s’est considérablement renforcé, et entend bien proposer à son nouvel entraîneur Marcelino, un effectif pétri de talents. De plus, ces arrivées rapides vont permettre à l’OM de posséder un groupe complet alors que le club phocéen devrait affronter le Panathinaikos les 9 et 15 août prochains dans le cadre des barrages pour une place qualificative en Ligue des Champions.

Un joueur du PSG retourne sa veste sur l’OM, la trahison est totale ! https://t.co/6jEHYhU6EO pic.twitter.com/VjpG0S7wbW — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

L’OM va officialiser le retour de Ruben Blanco

Mais si ces nouvelles arrivées viennent considérablement renforcer le collectif marseillais, l’OM ne semble pas prêt de s’arrêter en si bon chemin. Comme le rapporte l’Équipe , le club phocéen devrait recruter le gardien Ruben Blanco dans les prochains jours. Déjà prêté à Marseille la saison dernière, le portier espagnol de 28 ans est retourné au Celta Vigo, mais pas pour longtemps. Le quotidien sportif rapporte que dans cette transaction, l’entraîneur des gardiens de l’OM Jon Pascua aura été déterminant. Déjà présent sous les mandats de Jorge Sampaoli ou d’Igor Tudor, ce dernier entretient de très bonnes relations avec Pau Lopez, mais également avec Ruben Blanco.

Blanco arrive, un jeune gardien sur le départ à l’OM ?