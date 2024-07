PSG : Une fake news est dénoncée pour ce transfert surprise

Pierrick Levallet

En quête de renforts offensifs pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG multiplie les pistes sur le mercato. Le club de la capitale préparerait d'ailleurs quelques surprises, puisque le nom d'Anthony Gordon a été évoqué ces derniers jours. Le joueur de Newcastle serait toutefois dans le viseur de Liverpool. Des rumeurs ont même fait part d'un possible échange entre les Magpies et les Reds. Mais en réalité, il n'en serait rien.

Le PSG a déjà lancé son mercato. Le club de la capitale a officialisé le transfert de Matvey Safonov en provenance du FK Krasnodar mais ne compterait pas en rester là. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu voulaient mettre la main sur un nouvel ailier gauche. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient activé une piste surprenante avec Anthony Gordon. Le joueur de Newcastle serait toutefois dans le viseur de Liverpool. Et des rumeurs ont évoqué un possible échange entre les deux clubs.

Un échange Joe Gomez - Anthony Gordon entre Liverpool et Newcastle ?

« L'été a été calme pour Liverpool jusqu'à présent, mais nous savons qu'il y a eu récemment un intérêt pour Anthony Gordon, et il y a eu des spéculations sur une tentative ratée d'accord pour un échange avec Newcastle » a d’abord expliqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside . Cependant, cette opération ne serait pas vraiment réelle.

«Ça n'a jamais été quelque chose de proche ou de concret»