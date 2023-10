PSG : Un premier départ pour le mercato de janvier ?

Axel Cornic

Arrivé lors du mercato estival 2022, Fabian Ruiz a vu son temps de jeu drastiquement baisser cette saison, avec l’arrivée de Luis Enrique. Les deux Espagnols ne semblent d'ailleurs pas vraiment proches et l'ancien du Napoli pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains mois, avec un retour en Serie A qui est déjà annoncé.

Que ce soit dans un milieu à trois ou à deux, Luis Enrique semble clairement avoir ses favoris et on peut dire que Fabian Ruiz n’en fait pas vraiment partie. En huit journées de Ligue 1, le joueur du PSG n’a en effet été titularisé que deux fois et pour le moment, il n’a pas disputé la moindre minute en Ligue des Champions.

Fabian Ruiz prêt à quitter le PSG

En Italie, on annonce ainsi que Fabian Ruiz pourrait déjà quitter le club, agacé par la gestion de Luis Enrique. Cela pourrait d’ailleurs arriver dès le prochain mercato hivernal, puisque l’international espagnol du PSG souhaiterait bénéficier d’un plus grand temps de jeu dans l’espoir de disputer l’Euro avec la Roja à la fin de la saison.

Un prêt de six mois à la Juventus ?