PSG : Un joueur surprise débarque, son départ déjà programmé ?

Jean de Teyssière

Arrivé en 2021 au Paris Saint-Germain en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum n'a pas réussi à s'imposer au milieu de terrain parisien et a été prêté la saison dernière à l'AS Rome. Malgré un bon prêt, le milieu néerlandais va revenir au PSG la saison prochaine et ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

Georginio Wijnaldum était arrivé au PSG aux côtés de Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma durant le fol été 2021 parisien. Mais une saison plus tard, Luis Campos a décidé de faire le ménage et Wijnaldum s'est trouvé un point de chute à l'AS Rome.

L'AS Rome ne gardera pas Wijnaldum

Quelques semaines à peine après son arrivée dans la capitale italienne, Georginio Wijnaldum s'est gravement blessé, victime d'une fracture du tibia péroné. Il a donc manqué 27 matchs avec l'équipe emmenée par José Mourinho et le club romain n'a pas été convaincu par ce prêt, le renvoyant au PSG cet été.

« C'est une surprise pour tout le monde »