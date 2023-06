Une star de Deschamps provoque deux transferts au PSG

Thomas Bourseau

Le PSG a déjà bouclé les venues de Milan Skriniar et de Manuel Ugarte comme les deux joueurs l’ont publiquement confié. Place à Lucas Hernandez ? Malgré un accord de principe avec le Français, le Paris Saint-Germain serait contrait de boucler deux départs avant de dégainer une offre de transfert au Bayern Munich.

Depuis quelque temps, il est question d’une éventuelle arrivée de Lucas Hernandez au PSG. En effet, alors qu’il ne lui reste qu’une seule saison sur son contrat au Bayern Munich, le champion du monde tricolore ne semblerait avoir d’yeux que pour le Paris Saint-Germain. Le natif de Marseille ne compterait pas rallonger son bail au Bayern où il évolue depuis l’été 2019. Après l’Atletico de Madrid et le Bayern Munich, place au PSG pour Hernandez ? Le PSG a du pain sur la planche.

Le PSG contrait de boucler deux départs avant de dégainer pour Hernandez

Entre le PSG et Lucas Hernandez, il se pourrait bien que le temps soit à un mariage. Et ce n’est pas la volonté qui manquerait au sein des deux parties. Néanmoins, comme le journaliste Fabrizio Romano l’a affirmé dans la journée de jeudi, le Paris Saint-Germain se trouverait dans l’obligation de s’occuper des dossiers Juan Bernat et de Layvin Kurzawa à qui il faut trouver des portes de sortie. Après cela seulement, le PSG pourrait dégainer une offre de transfert concrète au Bayern Munich pour Lucas Hernandez.

Lucas Hernandez aurait déjà dit oui au PSG