PSG : Incroyable, Neymar a choisi sa prochaine destination

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2027, Neymar voit son avenir s’inscrire en pointillé, le PSG souhaitant s’en séparer. Reste encore à trouver un point de chute à l’international brésilien, qui figure notamment les petits papiers de l’Arabie saoudite. Mais l’attaquant aurait d’autres projets pour la suite.

Le PSG va-t-il tourner une page importante du projet QSI durant l’été ? Alors que le départ de Lionel Messi est acté, Kylian Mbappé et Neymar voient eux aussi leur avenir s’inscrire en pointillé malgré des situations bien différentes. La star des Bleus a décidé de ne pas lever l’option présente dans son bail lui permettant de prolonger d’une année supplémentaire et pourrait donc se retrouver poussée vers la sortie, le PSG refusant de voir son numéro 7 partir libre. Neymar, lui, est engagé jusqu’en juin 2027, mais le club de la capitale ne compte plus sur son attaquant brésilien et espère le voir plier bagage.

L’Arabie saoudite passe à l’action

Mais les options ne sont pas nombreuses pour l’attaquant de 31 ans, qui se remet d'une nouvelle blessure importante à la cheville. Si Chelsea est venu aux informations comme vous l’a révélé le10sport.com, c’est bien l’Arabie saoudite qui semble la plus intéressée par l’ancien du FC Barcelone. Contraint d’oublier Leo Messi, ayant opté pour l’Inter Miami, Al-Hilal souhaite se consoler avec Neymar. Selon TMW , le président de la formation saoudienne aurait même fait le déplacement en Europe pour négocier directement le transfert de l’attaquant brésilien, qui pourrait obtenir un salaire colossal avoisinant 200M€ par saison.

Neymar prêt à aller en… MLS ?

Cependant, Neymar ne serait pas forcément emballé à l’idée de rallier l’Arabie saoudite. A en croire le média italien, le joueur est bien disposé à quitter l’Europe, mais pour suivre les traces de Lionel Messi et rejoindre la MLS. Le numéro 10 du PSG attendrait en effet un coup de fil provenant des États-Unis pour plier bagage.