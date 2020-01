Foot - Mercato - PSG

PSG : Angel Di Maria en danger ?

Publié le 13 janvier 2020 à 21h45 par A.D.

Face à l’AS Monaco, le 4-4-2 de Thomas Tuchel semble avoir montré ses limites. S’il devait revenir à un 4-3-3, le coach du PSG envisagerait de sacrifier Angel Di Maria aux avant-postes.

Angel Di Maria pourrait payer les pots cassés. Depuis quelques semaines, Thomas Tuchel tente de faire évoluer son équipe en 4-4-2 pour pouvoir aligner Neymar, Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Mauro Icardi en même temps. Alors qu’elle semblait porter ses fruits ces dernières semaines, la nouvelle tactique de Thomas Tuchel s’est avéré être trop ambitieuse face à l’AS Monaco (3-3) Ce qui pourrait pousser le coach à revoir ses plans et à laisser de côté sa formation très offensive.

Neymar, Mbappé et Icardi intouchables ?