Foot - Mercato - Strasbourg

EXCLU - Mercato : Strasbourg avance sur Toma (FC Sion)

Publié le 13 janvier 2020 à 19h01 par Alexandre Higounet mis à jour le 13 janvier 2020 à 19h15

Positionné depuis plusieurs semaines, le RC Strasbourg aurait récemment avancé ses pions endirection du jeune milieu de terrain du FC Sion, Bastien Toma (20 ans).

Comme révélé par le10sport.com il y a plusieurs semaines, le Racing Club de Strasbourg s’intéresse de très près au cas de Bastien Toma, le milieu de terrain international espoirs suisse du FC Sion, capable d’évoluer dans un registre de relayeur. Ces derniers jours, le club alsacien aurait avancé ses pions.

Une offre pour Toma ?