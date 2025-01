PSG : Transfert confirmé, déclaration choc en Italie !

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani devrait s’installer en région piémontaise pour les six prochains mois. Après Paris, c’est à Turin que Kolo Muani passera la seconde partie de saison par le biais d’un prêt sec convenu entre le PSG et la Juventus. Thiago Motta a confirmé la tendance ce vendredi en conférence de presse. Et l’attaquant du Paris Saint-Germain devrait faire une entière en matière remarquée contre l’AC Milan samedi.

Thiago Motta semble avoir retiré une belle épine du pied de Luis Enrique. Le coach du PSG se refuse de compter sur Randal Kolo Muani depuis plusieurs semaines désormais, sa dernière apparition avec le maillot parisien remontant au 6 décembre dernier à Auxerre (0-0). Le départ de Randal Kolo Muani est plus que jamais d’actualité bien que le principal intéressé assurait le contraire à l’automne dernier en interview pour Téléfoot, écartant toute éventualité d’un changement de décor pour lui cet hiver.

«Je suis très satisfait de Randal, nous attendons maintenant quelques formalités administratives»

Ces dernières semaines, les rumeurs se sont empilées dans la presse concernant l’avenir de Randal Kolo Muani, apportant de multiples rebondissements dans le feuilleton à ce sujet. Et alors qu’il était question d’un potentiel départ en Premier League à West Ham, Tottenham ou encore Manchester United, c’est à la Juventus que l’international français devrait rebondir sous la forme d’un prêt sec de six mois.

L’ex-joueur du PSG et actuel coach de la Vieille Dame qu’est Thiago Motta accueillera donc Kolo Muani dans les prochaines heures si tout va bien. « Je suis très satisfait de Randal, nous attendons maintenant quelques formalités administratives ». a confié Motta en conférence de presse ce vendredi.

«Si tout va bien, il pourra participer au match»

Dans des propos relayés par TMW, Thiago Motta a même laissé entendre qu’une présence de Randal Kolo Muani dans le groupe de la Juventus contre l’AC Milan ce samedi serait une possibilité. « Si tout va bien, il pourra participer au match. Vlahovic et Kolo Muani peuvent-ils jouer ensemble ? Tous les meilleurs joueurs peuvent jouer ensemble ».