PSG : Transfert à 60M€, le plan B est activé !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, le PSG tente de prolonger les contrats de plusieurs de ses cadres, dont Nuno Mendes. Mais dernièrement, certaines sources ont indiqué que le Portugais pourrait finalement ne pas prolonger l’aventure à Paris et plutôt rejoindre Manchester United. Toutefois, les Red Devils seraient finalement en train de songer à un plan B, car le Parisien serait considéré comme trop cher.

Dans les prochaines semaines, le PSG pourrait bien annoncer la prolongation de contrat de plusieurs joueurs. Le club de la capitale aurait déjà un accord avec Achraf Hakimi et Vitinha pourrait par exemple suivre. Dans le même temps, les dirigeants parisiens espèrent pouvoir faire de même avec Nuno Mendes, mais cela est plus compliqué.

Manchester United pense à Nuno Mendes

Ces derniers temps, plusieurs sources avaient indiqué que Nuno Mendes pourrait finalement ne pas prolonger son contrat au PSG et même quitter très prochainement Paris. En effet, le Portugais serait dans le viseur de Manchester United et de Ruben Amorim, l’entraîneur qui l’a lancé au Sporting Lisbonne. Le Parisien serait d’ailleurs tenté par cette opportunité et il serait en train d’y réfléchir.

Manchester United active la piste Aït-Nouri

Pour le moment, Nuno Mendes n’est donc pas encore à Manchester United, d’autant plus qu’il y a plusieurs obstacles à un tel transfert. Le PSG ne veut pas se séparer de son latéral gauche et aurait donc fixé son prix à 60M€. Une somme trop élevée pour le club anglais, qui aurait donc activé un plan B. D’après les informations de The Independent, les Red Devils auraient également Rayan Aït-Nouri dans leur viseur, qui fait le bonheur de Wolverhampton depuis plusieurs saisons. Affaire à suivre…