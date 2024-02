PSG : Tout se met en place pour la première recrue de l’été !

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal vient certes tout juste de fermer ses portes cette semaine. Néanmoins, les directions des clubs se focaliseraient déjà sur la prochaine session des transferts. Et ce serait le cas du PSG qui penserait à attirer Bruno Guimarães pour qui le feu semblerait passer au vert à Newcastle.

Au PSG, Kylian Mbappé serait susceptible de ne pas être remplacé si jamais il venait à quitter le club en fin de saison de par son statut d’agent libre. Car en effet, le Paris Saint-Germain songerait à investir de l’argent dans un autre secteur de jeu : le milieu de terrain.

Bruno Guimarães, la première recrue estivale du PSG ?

C’est en effet le message que Jonathan Johnson a fait passer cette semaine par l’intermédiaire d’une chronique publiée sur CaughtOffside alors qu’il est question d’une éventuelle offensive pour Rafael Leão pour l’après-Mbappé. « Le lien historique entre Campos et Leão pourrait être un facteur, mais il s'agirait d'une dépense importante et le PSG pourrait décider qu'il est préférable de la concentrer ailleurs. Le milieu de terrain, par exemple, est un secteur qui sera probablement examiné, et nous avons vu que le PSG est lié à Bruno Guimarães. Je ne vois pas cette histoire disparaître ».

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare l’arrivée de Mbappé https://t.co/jdboPkFWI9 pic.twitter.com/zxKnjovp7I — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Bruno Guimarães bientôt sur le marché des transferts ?